ママさんでも触れるまでに何年もかかった臆病な猫さん。近づくとすぐに逃げてしまうほど苦手な赤ちゃんにも、ついに心を開く時がきたようで…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で3.7万回再生を突破し、「たたちゃん、すごい、うれしい～～！！」「めちゃくちゃ感動した」といったコメントが寄せられています。

【動画：赤ちゃんが苦手で逃げ回っていたネコ→ママに甘えている最中、頭を近づけて…『感動の瞬間』】

臆病で怖がりな猫さん

YouTubeチャンネル『はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】』に投稿されたのは、赤ちゃんのことが苦手な猫さんが一歩を踏み出した感動の瞬間を捉えた動画です。キジ白猫の「たたみ」ちゃんは、とても臆病な性格だそう。

今でこそ甘えられているママさんも触れるまでに何年もかかったそうで、そう簡単に赤ちゃんが触れるはずもなく。姉的存在の同居猫ねずこちゃんも心配そうに見守る中、近づかれては逃げるを繰り返す日々なのだといいます。

心を開いた瞬間

ところが、ある日の甘えん坊タイムのこと。隣に座る赤ちゃんを意識しながらも、いつものお尻を上げての大好きなお尻ポンポンのおねだりに、ママさんが応えてあげたところ…。なんとたたみちゃん、赤ちゃんに頭をスリッと擦りつけ、初めて自ら接触したのだとか！

ママさんに教えられて気づいた赤ちゃんが優しくタッチすると、たたみちゃんも尻尾でお返しのタッチ。この瞬間を機に、つかず離れずの距離で寝転んだり自ら近寄ったり。たたみちゃんが見せた急成長に、ママさん同様ねずこちゃんまでもが驚きと感動で大忙しだったようです。

成長し続けるたたみちゃん

それからもたたみちゃんの成長は止まらず。以前はギロリと睨むような表情で拒否していた赤ちゃんのお尻ポンポンも徐々に受け入れ始め、気持ち良さに一瞬ですがお尻を上げる場面もあったといいます。

まだ不意に近づかれることは苦手なものの、赤ちゃんが触れても逃げなくなったそうで、心温まる頑張りを見せてくれたたたみちゃん。これからもっと距離が縮まるであろうふたりの今後が楽しみですね！

投稿には「感動して泣いちゃう」「あのたたちゃんがあーって日が来ましたね♡」「危険な存在ではなく、家族として受け入れられるようになったんだね～良かったね～」「ねずこがびっくりしてるのが一番ツボw」「坊にとってもタタちゃんに触れるのは特別な事に感じている様ですね！！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】』では、たたみちゃんとねずこちゃん、そして赤ちゃん大好き猫くまごろうくんとご家族の日常の様子が投稿されています。たたみちゃんの成長過程なども観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。