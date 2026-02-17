ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。米紙が投稿したフィニッシュシーンの木原の鬼気迫る表情とポーズに、日本人ファンからは「歌舞伎の見得みたい」「ドラゴンボール」など様々な反響があがっている。

2人がフリーで演じたのは「グラディエーター」。前日のSPで失敗したリフトも問題なくこなし、木原は力強く三浦を高々と持ち上げた。本来のりくりゅうらしい美しさ溢れる演技で観客を魅了すると、フリー歴代最高得点を記録。ペアでは日本初となる金メダル獲得に、2人の目にはうれし涙が溢れた。

この快挙を海外メディアも次々と報じた。米紙「ニューヨーク・タイムズ」の公式Xは「ジ・アスレチックより：日本のリク・ミウラとリュウイチ・キハラが、フリーで158.13点という世界新記録を叩き出し、フィギュアスケートのペアで見事優勝を果たした」と投稿。添えられた写真には、木原が両腕で三浦を持ち上げる、パワフルなフィニッシュのシーンが写し出されている。

木原の鬼気迫る表情が印象的な一枚には、X上の日本人ファンからも反応が相次いだ。

「男性の方、鬼気迫る顔で凄い…歌舞伎の見得みたい」

「もはや表情がドラゴンボール」

「これはリアルグラディエーターの顔」

「これは象徴的な良い写真」

「この写真、いい顔」

「びっくりした！アルゼンチンバックブリーカーしてるかと思った！」

「誰かこの絵で、獲ったどー！っていうラインスタンプ作ってほしい」

「鬼気迫るこのワンカットに全てが凝縮」

「この写真めっちゃ行冥さんぽい かっこいい 美しい」

印象的なシーンだっただけに、アニメキャラやプロレス技に例える声など様々な声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）