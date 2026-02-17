女優シンシア・エリヴォ（39）が、「ウィキッド」2部作で共演したアリアナ・グランデ（32）と友人以上の関係なのではないかという噂に言及した。ジョン・M・チュウ監督による「ウィキッド ふたりの魔女」「ウィキッド 永遠の約束」で主演した2人が、公共の場で見せる親密さをめぐり、友情以上の感情が互いにあるのではないかと囁かれていたが、シンシアはあくまで「プラトニック」な関係だと断言した。



【写真】顔をくっつけ合うアリアナ・グランデとシンシア・エリヴォ

スタイリスト誌にシンシアはこう話す。「2人の女性が恋人ではなく、とても親しい友人になるということが世間は分からなかったんだと思う」「これまで触れたことはなかったんだけど、私たちの関係について妙な興味があるみたい。私たちが宣伝のためにやっているとか、恋人同士だとかね」



そして、女性同士の友情が世間には理解できないようだとして、「でもそれって、とても深い、真のプラトニックな女性同士の友情というものが、たくさん存在はしているのに話題になることがほとんどないからだと思う」「カメラの前や、公共の場で目にすることに慣れていない。人間同士のつながりを目にするのは、時に気まずい気分になることがある。そういう人間関係が良いことなのだと教わっていないから」と続けている。



「―永遠の約束」のシンガポールプレミアで、アリアナが迷惑系インフルエンサーに突進されたことがある。その歳、ガードマンより先にアリアナを守りに駆け寄ったシンシアの行為に称賛が集まったが、シンシアは「ただ友達の無事を確認したかっただけ」と語っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）