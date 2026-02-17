スポルティング守田英正が3試合連続の先発出場で勝利に貢献した

ポルトガル1部スポルティングは現地時間2月15日にリーグ第22節でファマリカンと対戦し、1-0で勝利を収めた。

MF守田英正は3試合連続の先発出場で勝利に貢献。日本代表においてはキャプテンのMF遠藤航の負傷離脱もあり、「W杯で日本を救うのは守田」「まじで素晴らしい選手」と期待の声があがっている。

2022年からスポルティングの中心として活躍してきた守田だが、昨季は度重なる負傷で出番が減り、さら今季はポジション争いが過熱したことでベンチスタートの機会も増えていた。しかし、直近は3試合連続スタメンとレギュラーの座を奪い返しつつある。

直近の試合でも直接得点に絡むプレーはなかったが、前線へ飛び出してのミドルシュートや身体を張った守備などピッチの幅広いエリアに顔を出してチームに貢献していた。

2025年3月を最後に遠ざかってきた日本代表復帰への期待も大きい。森保ジャパンでは各ポジションで負傷者が相次いでいるなか、中盤ではキャプテンのMF遠藤航が左足の負傷で長期離脱を余儀なくされたばかり。復調を印象付けているこの30歳にスポットライトが再び当たるのは当然の流れといえるだろう。

スポーツチャンネル「DAZN」の公式YouTubeでファマリカン戦のハイライト映像が公開されると、コメント欄には「守田はまじで素晴らしい選手」「勝利への執念、心を鷲掴みにされます」「完全復活しています」とそのパフォーマンスへの称賛や、さらに「結局守田が1番うまい」「W杯で日本を救うのは守田」「中盤は守田にかかってるぞ」「日本の心臓は鎌田と守田」とW杯での活躍を期待する声が多く寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）