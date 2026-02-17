『TOKYO BURST』水上恒司の“最悪”バディには東方神起・ユンホ！ 最狂ヴィランに福士蒼汰＆オム・ギジュン 公開は5.29
水上恒司主演映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』の公開日が5月29日と決まった。また、水上演じる主人公の“最強のバディ”をユンホ（東方神起）、2人の“最狂”の敵役を福士蒼汰とオム・ギジュンが演じることが発表され、特報映像が解禁となった。
本作は、マ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているメガヒットシリーズ『犯罪都市』を、内田英治監督により日本オリジナルストーリーのユニバース作品として制作。新宿・歌舞伎町を舞台として、新宿中央署に所属する新人刑事を主人公に、国際犯罪者やヤクザ、ホストなどの組織をも巻き込んだ命がけの闘いが描かれる。
アフロヘアが印象的な新宿中央署の“超”破天荒なルーキー刑事である相葉四郎を演じるのは水上恒司。自身が演じた役について水上は「自分が演じた“相葉四郎”という男は、理屈よりも心が先に動くような人間です。演じながら何度も彼の行動力に背中を押されましたし、こんな風に生きたいなと思ってもらえるようなキャラクターを目指しました。撮影を通してプロレスという身体表現にも向き合い、命を懸けるようなリアルをどう描くか、内田監督とたくさん対話をさせていただきました」とコメント。
そして、相葉の“最強のバディ”となるクールな韓国のエリート刑事であるチェ・シウを演じるのは東方神起のユンホ。本作にて日本映画作品初参加を果たしたユンホは「 『犯罪都市』シリーズをリスペクトしながらも、本作ではまた違った“友情”や“情熱”が描かれていて、きっと多くの方の心に残る作品になると思います」と太鼓判を押す。
そんな日韓刑事バディと激突する国際指名手配犯で最狂の犯罪集団のボス、村田蓮司を演じるのが福士蒼汰。福士は「洗練されたスタッフ陣、そして多くのエキストラの皆さまのご協力もあり、日本映画ではこれまでに見たことのないスケールの映像になっていると思います」と語る。福士にとってこれまであまりイメージがないヴィラン。最大にして最恐の敵としてこれまでの自身のイメージを覆し新たな一面を見せる。
そして村田の右腕となるキム・フンを演じるのがオム・ギジュン。日本作品に初参加となるオムは「アクションに関しては、撮影スタイルの違いに驚きましたが、その分、非常にスリルあふれるシーンに仕上がっていると思います」と強い手応えをにじませた。
特報映像では、史上最悪のバディと最狂の犯罪集団が真正面からぶつかり合う。
冒頭に登場するのは、「俺のシマで何やってだコラ」と叫ぶ、新宿中央署の破天荒刑事、水上恒司演じる相葉四郎。犯罪者を取り押さえるも、逆に警察に取り押さえられてしまう。「これが韓国警察のやり方だ」とホストを相手に膝蹴りを食らわせる韓国のエリート刑事、ユンホ演じるチェ・シウ。ともに悪に立ち向かう刑事でありながら激しくぶつかり合う“バディ”の活躍が切り取られている。
そんな彼らと新宿の街に襲いかかる“最狂の犯罪集団”として暗躍する、福士蒼汰演じる村田蓮司とオム・ギジュン演じるキム・フンの姿も。容赦なく相手をナイフで切り裂くキム・フン（オム・ギジュン）や、血まみれでバットを振り上げる村田蓮司（福士蒼汰）の姿にルール無用の狂気が垣間見える。プロレス技に回し蹴り、カーアクションなど、新宿を舞台に繰り広げられる闘いの壮絶なアクション映像の数々が映し出されている。映像の最後には、敵に突撃しながら窓を突き破る相葉四郎の衝撃のワンシーンも。
映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』は、5月29日より全国公開。
※キャストコメント全文は以下の通り。
＜キャストコメント全文＞
■相葉四郎役：水上恒司
これまでにない体験をさせてもらった作品でした。
自分が演じた“相葉四郎”という男は、理屈よりも心が先に動くような人間です。
演じながら何度も彼の行動力に背中を押されましたし、こんな風に生きたいなと思ってもらえるようなキャラクターを目指しました。
撮影を通してプロレスという身体表現にも向き合い、命を懸けるようなリアルをどう描くか、内田監督とたくさん対話をさせていただきました。
もっともっと“相葉四郎”を生きていきたいなと、シリーズ化を願うほど大切に育てたい役と出会えたと思っています。
ぜひ劇場で、『TOKYO BURST-犯罪都市-』の熱を感じていただけたら嬉しいです。
■チェ・シウ役：ユンホ（東方神起）
日本映画に参加するのは今回が初めてで、撮影が始まる前は不安やプレッシャーもありましたが、現場のスタッフやキャストの皆さんが本当に温かく迎えてくださって、毎日がとても楽しく、学びの多い時間になりました。
韓国でも大きな人気を誇る『犯罪都市』シリーズのユニバース作品に出演できたことをとても光栄に思っています。
『犯罪都市』シリーズの力強さを尊重しながらも、本作ではまた違った“友情”や“情熱”が描かれていて、きっと多くの方の心に残る作品になると思います。
僕が演じる“チェ・シウ”は、最初は無口でクールな印象かもしれませんが、日本の警察官たちと心を通わせていく中で、次第に彼の内にある情熱や人間味が見えてくるキャラクターです。
アクションも、人と人との感情も、すべてが本気でぶつかり合ったこの映画をぜひ劇場でご覧ください！
■キム・フン役：オム・ギジュン
こんにちは。『TOKYO BURST-犯罪都市-』でキム・フン役を務めたオム・ギジュンです。
初めての日本映画出演で、ドキドキしましたが、なにもかもが初めてのことばかりで、不安もありました。
ですが、内田監督と現場の皆さんが優しくしてくださったおかげで、毎日色んなことを学びました。
僕が演じたキム・フンは、まるで『ジョーカー』のような悪役に見えますが、その本性は、ただのクズです（笑）。
福士さんが演じるパートナーとの“最悪なバディ感”が、本作の見どころだと思います。
アクションに関しては、撮影スタイルの違いに驚きましたが、その分、非常にスリルあふれるシーンに仕上がっていると思いますので、皆さん、ぜひご期待ください！
■村田蓮司役：福士蒼汰
マ・ドンソクさん主演の『犯罪都市』シリーズを拝見し、マ・ソクト刑事が作品全体の重さを牽引している一方で、各作品に登場するヴィランの存在がとても魅力的であることに気づきました。
今回、私自身もヴィランという役どころを演じるにあたり、その“悪”の意味を深く考えながら臨んだつもりです。特に、『犯罪都市 THE ROUNDUP』でのソン・ソックさんの狂気的かつ破壊的な存在感は、アクションシーンなどにおいて大いに参考にしました。
内田英治監督率いる現場は、とても熱量が高く、かつ滑らかで、その世界に立っているだけで役が自然と完成されていくような感覚がありました。洗練されたスタッフ陣、そして多くのエキストラの皆さまのご協力もあり、日本映画ではこれまでに見たことのないスケールの映像になっていると思います。
水上くんも非常に熱く役に向き合っておられ、拳を交えるシーンでは、まさに火花が飛び散るような緊張感がありました。現場ではマ・ドンソクさんから励ましのお言葉もいただき、大変光栄でした。
ぜひ劇場で『TOKYO BURST-犯罪都市-』を体感していただけたら嬉しいです。
