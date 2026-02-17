◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

誇り高きエースナンバーが継承された瞬間だった。サッカーＪ１東京Ｖがホームで迎えた百年構想リーグ開幕・水戸戦には、レジェンドＯＢ・ラモス瑠偉氏（６９）が来場していた。３―１で勝利した試合後。自身の現役時代の代名詞、背番号「１０」を今季から継承し、２アシストの主将ＭＦ森田晃樹（２５）と対面すると、抱き寄せてハグを交わし、思いを伝えた。

「１０番の背中を見たくて今日会いにきた。あなたが５年前につけるべきだった。似合っていました。特に３点目の（アシスト前の）トラップが素晴らしかった。見に来てよかった」

真っすぐな思いを若き後継者に伝え、喜んでいた。

ここ数年「１０」をつけた選手が１年で移籍する流れが続いていたこともあり、ＳＮＳ上には「１０番をつけると１年でいなくなる」などのコメントもあった。そのため、江尻篤彦強化部長（５８）は「読売クラブから継承する１０番はものすごく重い、権威のある背番号。ラモスさんが象徴で、匹敵する人じゃないと難しい。彼しかいないと思った」と、小３から下部組織で育ち、東京Ｖ一筋でプレーする大黒柱に昨年までの「７」から新たな未来を託した。

全ての重責を担った森田はボランチでプレーし、立ち上がりに連続で股抜きを見せるなど、卓越した技術で２アシスト以外にもラモス氏を思い出させるような周囲を魅了するプレーを見せ、豊富な運動量と守備も含めて攻守で際立っていた。幸先の良いスタートを切った森田も「期待していただいているのでチームを勝たせる選手になりたい」と自覚十分。レジェンドも認める名門クラブの１０番のプレーに注目したい。（サッカー担当・後藤 亮太）

◆後藤 亮太（ごとう・りょうた） ２０１２年入社。プロ野球担当を経て、２３年から現職。