国際スキー・スノーボード連盟（ＦＩＳ）フリースタイルスキー・エアリアル・ワールドカップ（Ｗ杯）雲頂大会の混合団体決勝で、李天馬（り・てんば）、斉広璞（せい・こうはく）と共に中国第１チームのメンバーとして出場し、金メダルを獲得した徐夢桃（じょ・むとう）。（２０２５年１２月２１日撮影、北京＝新華社配信／武殿森）

【新華社ミラノ2月17日】ミラノ・コルティナ冬季五輪のフリースタイルスキー競技では、計15個の金メダルを巡って熱戦が繰り広げられており、まさに「金メダル量産競技」と言える。

定義上、フリースタイルスキーは選手がスキー板とストックを用いて特定の競技場（コース）において規定および任意の動作を行う競技だが、エアリアルはその中で唯一ストックを使わない種目となっている。

フリースタイルスキー・エアリアルは1994年のリレハンメル冬季五輪から正式種目となった。

エアリアルの競技場は、アプローチ（助走路）、トランジション、プラットフォーム、ジャンプ台、着地斜面、停止エリアからなる。選手はジャンプ台から飛び上がり、空中でさまざまな宙返りやひねりなどの動作を行った後、長さ約30メートルの斜面に安定して着地しなければならない。分かりやすく言えば、体操の跳馬と少し似ている。

審判は選手の踏み切り、空中動作、着地の三つの部分に分けて採点し、その三つの点数の合計に難易度（DD）を掛けたものが最終的な得点となる。

エアリアルは以前より中国代表の得意種目で、韓暁鵬（かん・ぎょうほう）が2006年トリノ冬季五輪で男子エアリアルの金メダルを獲得した。これは中国にとって冬季五輪史上初の雪上競技での金メダル、男子競技としても初めての金メダルとなった。

22年の北京冬季五輪では、中国の徐夢桃（じょ・むとう）が自身4度目の出場でついに悲願の女子エアリアル金メダルを獲得した。（記者/王春燕）