スノーボード男子ハーフパイプ（HP）で、22年北京五輪金メダルの平野歩夢の弟・海祝（ともにTOKIOインカラミ）が17日までにインスタグラムを更新。歩夢へ賛辞を送った。

歩夢は1月17日のW杯第5戦で転倒し腸骨と鼻骨の2カ所を骨折、満身創痍の状態で13日、ミラノ・コルティナ冬季五輪決勝に出場。7位入賞を果たした。

海祝は「現地で公開練習の一本目から最後まで見てたんだけど、俺が今まで見てきた中であゆの調子が過去一よくなかった。怪我で痛みと前回の恐怖を背負っているのが滑りですぐに伝わった」と公開練習での歩夢の姿を明かした。

続けて「一本目案の定回転が足りずお腹から転倒。この前の大会で怪我した時の光景がフラッシュバックした。応援してたみんなは結果は何でもいいから頼むから生きて怪我なく帰ってきて欲しい、ただそれだけを願っていた。そして2本目、無事に帰ってくるどころか過去最高のルーティンを決めてきた時。ほんとに人間ではないと思いました。そして3本目、まさかの人生で初めてやる技をルーティンに2個も入れてきた、悔しくも転んでしまったけど常識ではまじでありえない、ここで宇宙人だと思いました」と本番での歩夢の滑りを回顧。

「俺も今年同じような大きな怪我をしたからこそわかるけど、復帰するまで、元の状態まで戻すのってほんとに大変なんです。気持ちは戻ってるけどハーフパイプの上に立ったらフラッシュバックと恐怖心がすごいんですよ。にもかかわらず過去最高難度のルーティンとぶっつけで新技二つ、、完全に前の自分を超えていた…」と説明。

「ほんと生きて帰ってきてくれて心からありがとう！！漢すぎる攻めと勝負強さに痺れて鳥肌が止まらなかった。応援しすぎて喉でもなくお腹でもなく変なところから声でてた笑今でも喉おかしいけど0.1%でも力になれたかな」と続けた。