『ニジプロ2』発・NEXZ、“沼落ち不可避”妄想シェアハウス メンバー間での“珍事件”告白
日韓合同オーディション・プロジェクト『Nizi Project Season 2』から誕生した7人組グローバルボーイズグループ・NEXZ（ネクスジ）が、20日発売の雑誌『CanCam』4月号（小学館）に登場する。
【別カット】ユニットカットも！沼落ち不可避のNEXZ
特集のテーマは「転生したらNEXZとシェアハウスをしていた世界線」。そんな夢の妄想ストーリーを、朝・昼・夜の3つの時間軸で描く。実際に共同生活を送る7人ならではのわちゃわちゃトーク＆妄想が加速する撮り下ろしカットの数々も。沼落ち不可避のスペシャル特集となる。
妄想ストーリーは、朝ごはんの準備をするYUとHARUからスタート。ふたりとも普段からよく料理をするそうで、YUのカルボナーラは絶品だとHARUも太鼓判を押す。「作るとみんながバクバク食べてくれるから、作り甲斐があるよ。HARUは揚げ物が得意だよね。いつもありがとう」と笑顔で語るYUの姿に、仲よく食卓を囲む7人が目に浮かぶ。
昼のリラックスタイムでは、SEITAとHYUIがゲームに夢中。メンバー全員がゲーム好きで、普段からリビングに集まって遊ぶことが多いそう。「僕はゲームは絶対に負けたくないタイプ。最近メンバーが上達してきて…プライドが刺激される！」（SEITA）、「あはは、ほんとゲーム好きだもんね」（HYUI）と話しも盛り上がり、「もしNEX2Y（ファンネーム）とゲームをするなら？」という質問にも答えている。
そして、夜は、TOMOYA、SO GEON、YUKIの3人がベッドでのんびり。夜のチルタイムの過ごし方から就寝前のルーティンまで、たっぷりと語る。さらに、最近起きた“珍事件”を聞くと、SO GEONが「プデチゲ事件かな」と回答。TOMOYAが「あれは臭かった！」と語る気になるエピソードが飛び出す。
同誌初登場の7人をもっと知ってもらうべく、メンバーの“トリセツ”をQ＆A形式で紹介するコーナーも用意。自身のパフォーマンスの魅力や最近のマイブームなど、各メンバーのパーソナルな部分をフィーチャーする。
さらに、共同生活における担当や、メンバーの誰かに生活面でお願いしたいことなど、リアルシェアハウスQ＆Aも。「普段とステージ、いちばんギャップがあるのは？」という質問で最多得票を獲得したメンバーとは。特集の最後には、サイン入り生チェキのプレゼント応募券（抽選で3人）も付く。
今号は、通常版だけの特別付録として、“おかえり”と“おやすみ”をテーマにした両面ビジュアルカードを用意。メンバーそれぞれがあなたを優しく迎え入れる「おかえり」、癒やしの寝顔カットを収めた「おやすみ」の豪華両面仕様で届ける。
