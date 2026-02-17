山下美月、色気と気品あふれる美麗ショット 『CanCam』“きれいめお姉さん”特集で表紙
俳優の山下美月が、20日発売の雑誌『CanCam』4月号（小学館）通常版の表紙を飾る。
【写真】運転席で大人の色気を醸し出す山下美月
同号は「春こそ、きれいめお姉さんに転生するチャンス！」をテーマにした“きれいめお姉さん”特集号。専属モデルの山下は、デコルテラインがまぶしい黒のオフショルダートップスをまとい、大人の色気と気品を感じさせるビジュアルを披露している。表紙では、きれいめピンクメイクやゴールドジュエリーを合わせたエレガントなスタイリングも印象的だ。
誌面のカバーガール特集では、昨年免許を取得しドライブに夢中だという山下とともに、春のドライブをテーマにした企画を展開。トレンチコートやデニムのセットアップなど、春らしいコーディネートを紹介するほか、最近訪れたスポットや車内でよく聴く楽曲など、プライベートな一面も明かしている。
また、「助手席に乗る人に求めるのは、私を信じる気持ちです（笑）」という山下の心とは？大特集のテーマにちなんだ「もし転生できるなら〇〇になりたい！」というお題にも回答している。
全40ページの大特集では、この春に取り入れたい、イイ女オーラが全開の転生アイテムにフィーチャー。「きれいめトレンチ」と「お姉さんツイード」の最強アウター対決に始まり、上品な色気が宿る「程甘レース」の着こなし術などを紹介。ほかにも、履くだけでスタイルよく見える「美脚パンツ」や、ハッピーオーラをまとう「うす盛りピンクメイク」など、ファッションからビューティまで、きれいめお姉さんへの近道を徹底ナビ。
SNSでも話題の美女・中野恵那ほか、元アイドルが実体験を明かす、リアルな転生ストーリーも掲載する。
