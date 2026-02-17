フリーアナウンサーの釜井美由紀さんが自身のインスタグラムを更新。令和7年度行政書士試験に合格したことを報告しました。

釜井さんは、「ご報告」と題し、「令和7年度 行政書士試験に合格しました」と合格証を手に持った写真と共に報告。「以前から興味があった法律系の資格を取ってみたい」という思いから、昨年初めに勉強を始めたと明かしています。







当時は「まだ息子が生後数ヶ月の頃だったので、思うように時間が確保できず…苦しい時もありましたが スキマ時間を見つけてコツコツ勉強してきた結果が出てホッとしています」と合格の喜びを記しました。







釜井さんは今後について、「法律の知識も生かしてアナウンサーの仕事の幅を広げていきたい」と意欲を示しており、春からは行政書士の仕事にも挑戦していく予定とのことです。







また、所属事務所であるセント・フォースに対しても「行政書士の活動との両立を快く応援してくださった」と感謝の言葉を述べています。







この投稿に、「おめでとうございます まさに二刀流ですね」「難しい試験合格おめでとうございます」「仕事をしながらの試験勉強、大変だったと思います」「子育てしながらお勉強なんて尊敬です」などの声が寄せられています。



