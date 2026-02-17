東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ７紙で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」の授賞式が１７日、都内で行われた。

１６日現在で観客動員数１４１５万２４０９人、興行収入２００億８５１万９０００円を記録し、邦画実写の歴代興収記録を２２年ぶりに更新した大ヒット映画「国宝」が作品賞に選ばれ、李相日監督（５２）が黒のスーツに青のネクタイで登壇した。

李監督にとっては２００６年度の「フラガール」以来、１９年ぶりの作品賞。直前にあいさつした助演男優賞の佐藤二朗がノンストップのトークで満場の爆笑をさらった後での登壇に「本当にやりづらいですね。佐藤さん…」と苦笑い。

「僕はキャスティングを考える際、その俳優さんの演技だけではなくて人間性も非常に気になるので、こういった場で非常にキャスティングの参考になるなと思って俳優さんを見ております。非常に参考になりました」と口に。

興収２００億円を突破したことについて聞かれると「２００億という数字は金字塔と思うんですけど、同じ数字でも別の観点でお話すると観客層の年齢の幅が広くて、５０、６０代の大人の層から始まって若い層まで見ていただいて、９０代の方も見ていただいたと思います。俳優も１０代から８０代の俳優さんたちが歌舞伎を習って、スタッフも８０代から２０代のスタッフ。若い人から経験のある人まで多くの人まで広がっていったので、それが多くの観客層に広がっていったので今の結果があると思ってます」と冷静に分析した。

「悪人」でタッグを組んだ妻夫木聡は今回、「宝島」で主演男優賞。壇上に並んだ妻夫木に「大きくなったな！ 泣いちゃダメよ」と声をかけたメガヒット監督は「いつもありがとうございます」という妻夫木とがっちり握手をかわすと一瞬、クールな笑顔を見せていた。