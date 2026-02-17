特定非営利活動法人日本補助犬情報センターは１７日、厚生労働省、大阪府、イオンモール鶴見緑地店の協力のもと、３月１日にイオンモール鶴見緑地店（大阪市鶴見区）にて、身体障害者補助犬啓発イベント「ほじょ犬ってなぁに？ｉｎ大阪」を開催すると発表した。

身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）に関するお仕事デモンストレーション＆ユーザートーク、大阪府副知事もずやん応援コーナー、ワークショップコーナーを開催。参加費は無料で、事前予約も不要。盲導犬・介助犬・聴導犬のおしごとデモンストレーション＆ユーザートークは午前１１時半から１２時１５分と、午後２時４５分から３時半までの各２回。補助犬たちのお仕事をデモンストレーションを交えながら紹介する。また、実際に補助犬と共に生活している、盲導犬、介助犬、聴導犬のユーザーから、「補助犬との出会い」、「補助犬との生活を希望した理由」、「あなたにとって補助犬とは？」などの話も聞ける。

ほじょ犬クイズでは、学生たちが調べて作成したクイズに挑戦。体験者には、家で復習できる「補助犬ってなぁに？クイズブック」をプレゼントする。また、ＳＴ（言語聴覚士）になるための勉強をしている大学生たちが、優しく丁寧に手話を教えてくれる機会もあり、体験者には「５０音指文字表」をプレゼントする。

Ｉｎｓｔａｇｒａｍで映えそうなステキなフレームと、当日会場に来ているＰＲ犬たちと記念撮影も可能。うんこ先生と一緒にほじょ犬について学べるアプリの体験もあり、体験者には、うんこ先生からステキなプレゼントもある。