チームみらい党首の安野貴博参院議員（35）が15日、フジテレビ系「Mr.サンデー」（日曜後8・54）に生出演し、党が公約に掲げた社会保険料の負担軽減についての疑問に答えた。

みらいは8日投開票された衆院選で、比例から11人が当選。議席ゼロからの大躍進で注目された。

ほとんどの政党が訴えた消費減税を「今やるべきではない」と掲げず、社会保険料の負担軽減を訴えた。若者への負担を軽減し、高齢者の医療機関での窓口負担を1、2割から3割に増やすことで財源を担保するとしている。

「分断をあおらない」をキャッチコピーとしている政党だが、スタジオからは、こうした制度変更が世代間の分断をあおり、高齢者の受診控えが懸念されるとの指摘が上がった。

安野氏は、一度は引き上げが検討された高額医療費について、「ご高齢の方にとっても高額療養費制度を守るというところはプラスがある」と説明。受診控えについても「健康のアウトカム（影響）に関して影響が出ないというエビデンスがいろいろたまってきているっていうところを説明した上で、ご負担をお願いするところはお願いしなくてはいけない」と説明。「ご高齢の方が敵だとか、そういうことを言いたいわけでは全くないので、そこに関してはちょっとしっかりと説明をさせていただきたい」と述べた。