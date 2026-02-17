秋野暢子「定番過ぎの朝ごはん」公開 「親近感しかない」「体に優しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/02/17】女優の秋野暢子が2月17日、自身のInstagramを更新。定番の朝ごはんメニューを公開し、注目を集めている。
【写真】69歳朝ドラヒロイン「親近感しかない」厚切りトースト＆ヨーグルトなどの定番朝食
秋野は「おはようございます。今朝は定番過ぎの朝ごはんです」と書き出して、自身のセルフィーと食卓の写真を投稿。「厚切りトーストにりんごバタージャム ヨーグルトにバナナ、ブルーベリー、きな粉、はちみつ。ディカフェコーヒー MBPです」と、バランスの整ったメニューを紹介している。
また「今日はまたまた寒さがぶり返すみたいですが…三寒四温とはよく言ったものですね。今日のお出かけはしっかり厚着ですね。気をつけましょう」と季節の変わり目の気候についても言及している。
この投稿には「理想の朝ごはん」「親近感しかない」「健康的で素敵」「バランス抜群」「体に優しそう」「真似したい」「毎日続けられそう」「朝から元気もらえる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
