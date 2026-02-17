久間田琳加、ミニスカでディズニーシー満喫 クマ耳カチューシャ姿に「彼女感すごい」「最高にキュート」の声
【モデルプレス＝2026/02/17】モデルで女優の久間田琳加が、2月15日に自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーを訪れた様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳美人女優「彼女感すごい」美脚際立つミニスカ姿でディズニー満喫
久間田は「くまだがくまになった日」と言葉を添えて、東京ディズニーシーで過ごす様子を動画や写真で公開。動画では、ダッフィーの耳カチューシャをした久間田がディズニーのキャラクター・ベイマックスの風船を手に笑顔で歩いており、ミニ丈のボトムからはスラリとした脚がのぞいている。また、ドーナツを口にする写真も公開している。
この投稿は「くまだがくまになる姿可愛すぎ」「笑顔に癒やされる」「最高にキュート」「可愛すぎる」「見てるだけで幸せ」「彼女感すごい」「熊というより天使」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆久間田琳加、ディズニー降臨
