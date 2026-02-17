人気タレントの美人娘、渡辺直美の東京ドーム公演に出演していた ほっそりウエストの衣装姿も披露「びっくり」「才能すごい」の声
【モデルプレス＝2026/02/17】タレント・新山千春の長女・新山もあが2月16日、自身のInstagramを更新。「渡辺直美（20）東京ドーム」に出演していたことを明かした。
【写真】渡辺直美の東京ドーム公演に出演していた美人タレントの娘
この日、もあは「ギネス世界記録おめでとうございます」と添えて、2月11日に東京ドームにて開催されたお笑い芸人の渡辺直美のコメディショー「渡辺直美（20）東京ドーム」にダンサーとして出演していたことを報告。引き締まったウエストを見せた衣装姿も披露し「だいすきな渡辺直美さんの20周年を記念する大切なステージに携われたこと、とても幸せです。そして最高のステージで踊らせて頂けて心から感謝しています」と感謝の思いを綴っている。
この投稿には「びっくり」「才能すごい」「衣装素敵」「スタイル抜群」といった声が寄せられている。千春は2004年12月、当時プロ野球・読売ジャイアンツ選手だった黒田哲史氏（現・埼玉西武ライオンズコーチ）と結婚し、2006年7月に第1子女児が誕生するも、2014年12月に離婚。その後、2023年11月にマッチングアプリで出会ったという14歳年下の一般男性との再婚を発表した。（modelpress編集部）
◆新山もあ、渡辺直美の東京ドーム公演にダンサーとして出演
◆新山もあの投稿に反響
