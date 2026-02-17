兵役中のSEVENTEENジョンハン、沖縄での写真に反響続々「びっくり」「オーラ溢れてる」
【モデルプレス＝2026/02/17】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のJEONGHAN（ジョンハン）が2月16日、自身のInstagramを更新。街中で撮影したショットを公開した。
【写真】「多才すぎる」KPOPトップアイドルデザイングッズの原画
◆ジョンハン、沖縄での街中ショット披露
2024年9月26日より兵役履行中のジョンハン。今回の投稿では、贈り物の絵文字を添え、ソロショットを複数枚投稿。沖縄で撮影されたとみられる写真には、黒のトップスにジャケットを羽織り、白のロングパンツとスニーカーを合わせたスタイルで海を眺める姿やネオンが輝く観光エリアで佇む姿などが収められており、抜群のスタイルと自然体の美しさが際立っていた。
◆ジョンハンの投稿に「オーラ溢れてる」と反響
この投稿は「ビジュ最強」「かっこよすぎる」「沖縄来てたんですね！」「突然の沖縄での写真にびっくり」「アメリカンビレッジ？」「オーラ溢れてる」「眼福」「お会いしたかった」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
