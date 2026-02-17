【マルサンアイ】春の新商品やアレンジメニュー紹介、バター風味の「豆乳ソフト」発売

マルサンアイは12日、都内でメディア向けの「ありがとうにゅう謝恩会」を開催し、豆乳スプレッドの「豆乳ソフト とろけるバター風味」を始めとした新商品を紹介したほか、同社の豆乳商品を使用したアフタヌーンティーメニューの試食を行った。

同社では「食べる豆乳」と銘打ち、豆乳ヨーグルトの「豆乳グルト」やチーズ風食品の「豆乳シュレッド」、「豆乳スライス」など、豆乳加工食品の製造販売も行っている。今回、新商品として3月2日、豆乳スプレッドの「豆乳ソフト とろけるバター風味」を発売する。

濃厚豆乳を使用することで、バターのようにコク深いクリーミーな味わいを実現したとする。乳成分不使用でありながら、満足感のある味わいを目指した。有塩バターと比較してコレステロール95%オフを実現した。柔らかくとろけるようなテクスチャーで、なめらかな口溶けを楽しめる。パンに塗りやすく、室温に戻す手間がかからないため、料理やお菓子作りにも向いている。

グルメタイプ(バター入り･バター風味)のマーガリンは、バターが配合された商品が多い中、同商品は乳不使用であることが特徴だ。開発部･企画課食べるPBFグループ長の梶原俊一氏は、「乳アレルギーの人にもやさしいというコンセプトを打ち出すことで、差別化を図る」と述べる。

〈虎ノ門ヒルズで「ありがとうにゅう感謝祭」、マルサン豆乳やソイラテアレンジ楽しめる〉

3月5〜9日に虎ノ門ヒルズで実施する体験型ポップアップイベント「03月12日はマルサン豆乳の日 ありがとうにゅう感謝祭2026」を告知した。

また、「1日分のビタミンE 豆乳飲料 黒ごま 200ml」、「高オレイン酸 国産大豆の無調整豆乳 125ml」、「まめぴよ ココア味 125ml」を新発売する。

「1日分のビタミンE 豆乳飲料 黒ごま」は、1本で1日分のビタミンEを摂れる栄養機能食品の豆乳飲料だ。まろやかで風味豊かな黒ごまの味わいに仕上げた。

「まめぴよ ココア味 125ml」は、カルシウムと鉄を配合し、乳成分不使用となっている。

「高オレイン酸 国産大豆の無調整豆乳」は、通販限定で1Lを販売していたが、好評を受けて125mlをリテールと通販で発売することとなった。トヨタ自動車との共同開発商品となる。国産の高オレイン酸大豆を使用した、大豆固形分10%の無調整豆乳だ。大豆特有の青臭みが少ない高オレイン酸大豆の特徴を活かし、コクとうま味がしっかりと感じられるクリーミーな味わいに仕上げた。

「ありがとうにゅう感謝祭」は、3月5〜9日の11〜19時に、虎ノ門ヒルズステーションタワーB2Fステーションアトリウムで開催する。今年は会期を3日間から5日間に増やして実施する。

同イベントでは、30種以上展開するマルサン豆乳全種を試飲できる「豆乳BAR」や、好きな素材を加えて自分好みにカスタマイズする「ソイラテアレンジ」を楽しめる。来場者には、「有機豆乳無調整200ml」を配布する。また、会場でSNS投稿を行い、同社公式SNSアカウントをフォローした人には、オリジナルレシピブック「豆乳で楽しむ世界の料理」をプレゼントする。

イベント会場に隣接する「T-MARKET」の人気店舗では、「有機豆乳無調整」を使用した「マルサン豆乳の日」コラボメニューが登場する。コラボメニューを注文した先着312人にはプレゼントを贈る。

「虎ノ門 おお島」では、「とろろとわさびの豆乳寄せ」(税込550円)と「鮭と菜の花の豆乳煮込み」(同880円)を、「AM STRAM GRAM」では「豆乳カスタードとイチゴのタルト マルサン坊やのクッキーをのせて」(同1,280円)、「豆乳ムースとブルーベリーのタルト」(1ピース同980円)を、「dam pub」では「Sakura Silk Hazy」(320ml･同1,200円)を提供する。

