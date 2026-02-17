とよす洛味堂が贈る春の味わい♡さくらあられ発売

春の訪れを感じる季節に、とよす洛味堂から期間限定の『さくらあられ』が登場。淡いピンク色の生地に国産桜葉を練り込んだ、見た目も可憐な春あられです。桜の香りとやさしい味わいが広がる一品は、ご自宅用にも季節の贈りものにもぴったり♡

桜葉香るやさしい味わい

さくらあられ



価格：648円（税込）

国産米を100％使用し、塩漬けした国産桜葉を練り込んだ桜型の小粒あられ。さっくり軽やかな食感に焼き上げ、淡口醤油であっさりと仕上げています。ひと口ごとに、ふわりと桜の香りが広がります。

内容量：42g（7袋）

発売日（発売期間）：2026年3月1日（日）～4月上旬

※店舗により異なります。

春の贈りものにも最適

桜のつぼみをくわえた“らくみ鳥”をあしらった華やかなパッケージは、春の景色をそのまま閉じ込めたようなデザイン。食べきりサイズの個包装が7袋入りで、シェアしやすいのもうれしいポイントです。

自宅でのティータイムはもちろん、季節のご挨拶やちょっとした手土産にもおすすめ。春らしい彩りを添えてくれます♪

春を味わう限定あられ♡

桜のやさしい香りと淡口醤油の上品な味わいが楽しめる、とよす洛味堂の『さくらあられ』。期間限定だからこそ、春のひとときを大切に味わいたい一品です。

季節の移ろいを感じながら、心華やぐおやつ時間を過ごしてみては♡