とよす洛味堂が贈る春の味わい♡さくらあられ発売
春の訪れを感じる季節に、とよす洛味堂から期間限定の『さくらあられ』が登場。淡いピンク色の生地に国産桜葉を練り込んだ、見た目も可憐な春あられです。桜の香りとやさしい味わいが広がる一品は、ご自宅用にも季節の贈りものにもぴったり♡
桜葉香るやさしい味わい
さくらあられ
価格：648円（税込）
国産米を100％使用し、塩漬けした国産桜葉を練り込んだ桜型の小粒あられ。さっくり軽やかな食感に焼き上げ、淡口醤油であっさりと仕上げています。ひと口ごとに、ふわりと桜の香りが広がります。
内容量：42g（7袋）
発売日（発売期間）：2026年3月1日（日）～4月上旬
※店舗により異なります。
春の贈りものにも最適
桜のつぼみをくわえた“らくみ鳥”をあしらった華やかなパッケージは、春の景色をそのまま閉じ込めたようなデザイン。食べきりサイズの個包装が7袋入りで、シェアしやすいのもうれしいポイントです。
自宅でのティータイムはもちろん、季節のご挨拶やちょっとした手土産にもおすすめ。春らしい彩りを添えてくれます♪
春を味わう限定あられ♡
桜のやさしい香りと淡口醤油の上品な味わいが楽しめる、とよす洛味堂の『さくらあられ』。期間限定だからこそ、春のひとときを大切に味わいたい一品です。
季節の移ろいを感じながら、心華やぐおやつ時間を過ごしてみては♡