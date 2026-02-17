マヂカルラブリーの野田クリスタル（39）が、16日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜深夜0時30分）に出演。超高額の領収書を提出して、大悟と交渉した。

今回は「高額領収書SP」。「キングオブコント」（KOC）のファイナリスト軍団と、野田がオーナーの「クリスタルジム」でスタッフとして働く吉本所属の芸人たちのクリスタルジム軍団が、千鳥の大悟（45）に「承認」を求めて領収書を出し合った。

大悟は野田から出された領収書を「こちら、16万」と言いかけ、「…167万!?」と言い直して驚いた。金額は167万7955円。

野田は「初めて後輩芸人に売れてもらいたいと、心の底から出したお金です」と言った。「ジムのトレーナーも全員集めて、場所も任せるから」と食事会を設けたという。マッチョ風の芸人たちが選んだ店は新宿の高級焼き肉店で人数は35人。「あまりお酒は飲まないのに、とにかく飯を食う。コースの時点で100万円を超えていた」と話した。さらに「僕が来たころには、勝手に追加注文を出していました。それでお会計をしたらこの金額」と高額の理由を話した。

大悟は「肉、160万円も食ったん？ 1頭買うてもこんなもんちゃう？」とあきれた様子。そして「売れるためにこれだけの飯をおごったと言っていますが、誰もしゃべりません」とスタジオでの芸人たちのアピールがないことをチクリ。その後も盛り上がりはいまひとつで、大悟も「弱い、アピールが」、「芸人としてスターになるというのは、今のところ見えなかった」など厳しくチェックした。

野田が「メンバーを代えて来るんで」というと、大悟は判定を「保留」にした。そして「これ（領収書）、1回持って帰れ。メンバー代えてもう1回持ってこい」と言った。