「数年前から持病を患い」32歳女性フリーランス漫画家、年収50万円。物価高に悩む実家暮らしの家計事情
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、北海道札幌市在住・32歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：フリーランス漫画家
在住：北海道札幌市
家族構成：親2人、自分
世帯年収：父600万円、自分50万円
実家の間取り：一軒家4LDK
交際費：2000円
毎月のお小遣い：2000円
毎月の貯金額：貯金ができれば5000円くらい、できない月の方が多い
貯金総額：60万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「出る予定はない」と話しました。
さらに「会社勤めのときもパート社員だったため一人暮らしできるほどの経済力がなく、それに加えて日常生活にも支障が出るようになったため実家暮らしを続けている」と答えてくれました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「家庭内での役割分担などが特に決まっていなく、気づいた人がやるものが多いため自分ばかりやっている家事がある。しかし自分は面倒をみてもらっている立場のため強く言い出すことができず、また不満に感じてしまう自分自身が何より嫌だと感じる」と、話してくれました。
お金に関する悩みでは「家に生活費を入れているが、物価高などに伴って同じ金額でいいのかと感じている。しかし自分の収入も決して多くないため悩んでいる」と実家暮らしによって金銭的な悩みを抱えている面についても教えてくれました。
数年前から持病を患い、勤めていた会社を辞めることになった回答者。実家暮らしは、経済的な安心感と引き換えに、家庭内での家事の負担など、悩みも生まれているようです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
