豊臣兄弟の血筋について

前回に続いて、"豊臣兄弟の血筋"について解説をしたいと思います。

兄弟の母であるなかさんが、刀鍛冶の家系であることは説明しました。

そのなかさんの妹は、美濃国大野郡揖斐庄の住人、青木重矩に嫁いで一矩を生みました。つまり一矩は豊臣兄弟のいとこ、ということになりますが、この人は大名に取り立てられています。

その父である重矩という人は武士であるかのように系図類は説明しますが、これは正しいかどうか、分かりません。一矩の名前も、後世はそう呼ぶことが多いようですが、実際は「紀伊守」であることしか確かではありません。

桑田忠親先生は青木紀伊守の名を秀以としますし、『豊臣兄弟！』の時代考証を担当する黒田基樹さんは重吉が正しいとしています。

豊臣兄弟の“いとこ”青木一矩

彼は羽柴秀長に仕え、天正11年（1583年）の賤ヶ岳の戦いに従軍しました。また天正13年（1585年）4月の紀州征伐にも参加。秀長のもとで勲功を挙げました。



同年5月の四国遠征後には知行1000石から一気に1万石に加増され、紀伊国入山城主（和歌山県日高郡みなべ町）となりました。

天正15年（1587年）には越前国大野郡に転じます。このころから豊臣秀吉に直仕したようですが、秀長のもとを離れた理由は分かりません。

大野領は8万石と伝わります。天正18年（1590年）、兵1000人を率いて小田原征伐に従軍。文禄元年（1592年）の文禄の役においては肥前名護屋城に在陣。同年、山城国淀に転封となった木村重茲の旧領である越前府中城10万石に移りました。

なお、彼の子・俊矩の娘、つまりは彼の孫娘が木村重茲の妻で木村重成の母、豊臣秀吉の乳母である宮内卿局であるというのですが、年格好があいません。俊規が一矩その人であれば辻褄が合うのですが。

宮内卿局の兄弟、久規は大坂の陣で木村重成の配下として戦い、討ち死にを遂げています。青木氏と木村氏の関係が深かったことは間違いなさそうなので、一矩、俊矩の親子関係は後考を期すことにします。

越前北ノ庄城主に

一矩は、慶長2年（1597年）7月21日に従五位下侍従に叙任されて豊臣姓を賜りました。これにより、羽柴越府侍従や羽柴府中侍従を称します。

慶長3年（1598年）8月、秀吉が死去すると、遺物として太郎坊兼光の刀を賜りました。葬儀では福島正則と共に、豊臣秀頼の名代を務めています。

五大老による合議が始まると、慶長4年（1599年）、秀吉遺命として、2月5日付けで小早川秀秋の越前北ノ庄への転封（筑前名島城）が取り消されました。代わって、府中の一矩が北ノ庄21万石（20万石ともする）への加増・転封が命じられ、越前北ノ庄城主となりました。

以後、羽柴北庄侍従を称する。ただし北ノ庄領には豊臣家の蔵入地（直轄地）が設定されていたので、北ノ庄の石高は10万石ほどともいわれます。

このあたり、一矩が藩主であった時期が短いので、よく分からないのです。

一矩の娘は家康の側室となるも…

慶長5年（1600年）に関ヶ原戦役時、一矩は病床にあって出陣できませんでした。東西のどちらの軍勢に味方したのか、これも説が分かれますが、おそらくは西軍の一員と認定されたのでしょう。一矩は10月10日に病没し、青木家は改易されています。

青木家嫡流の久矩は先述したように大坂の陣で討ち死にしていますが、末裔には加賀前田家の家臣がいます。

また、一矩の娘のお梅さんは徳川家康の側室となっています。二人はどこで接点をもったのでしょうか。これがどうにも分かりません。

一族が没落したお梅の方ですが、彼女の運命も二転三転します。というのは、家康は彼女を、第一の近臣である本多正純に賜ったのです。

この時、同じく側室であったお勝の方は松平正綱に下されましたが、程なく家康のもとに帰りました。お梅の方は正純の正室として日々を送りますが、二人の間には子どもは生まれなかったようです。

家康死後、正純は権勢者として幕府政治で活躍しますが、やがて所謂「宇都宮釣り天井事件」で失脚。出羽国の横手に流されました。

お梅の方は配所に同行せず、伊勢に赴き、この地で没しています。