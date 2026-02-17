伝統の「プレスバックボーンフレーム」で往年のシルエットを再現

ホンダは、レジャーバイク「ダックス125」の2026年モデルを2月20日に発売します。

ダックス125の起源は、1969年に発売された初代ダックスにあり、犬種の「ダックスフント」を連想させる“胴長短足”の可愛らしいフォルムが車名の由来です。

初代モデルは、同社を代表するミニバイク「モンキー」に続くモデルとして、「しゃれたデザインの、まったく新しい2輪車」というキャッチコピーで登場しました。その個性的なスタイルと扱いやすい50ccエンジンは、日本国内だけでなく世界中で支持を集めましたが、1979年に一度販売を終了。その後、ファンの要望に応えて1995年に再販されたものの、再びラインナップから姿を消しています。

2022年に全く新しいモデルとして登場した現行のダックス125は、かつてのコンセプトを現代に受け継いだ一台で、初代モデルよりも大きく立派なボディとなりましたが、ダックスらしさの象徴である、フロントからリアまで力強く伸びる「プレスバックボーンフレーム」はしっかりと継承されています。

パワーユニットは最高出力9.4馬力を発揮する排気量124ccのエンジンを搭載し、ダックスシリーズで初めて原付二種に区分されました。

装備面では、二人乗りも可能なロングタイプのダブルシートや、同乗者が握りやすいグラブバーを装備。

デザイン面では、アップタイプのマフラーに装着されたマフラーガードやクルマのボディ左側面のカバーなど、各所にクロームメッキのパーツを使用することで、レトロ感と上質感を両立させています。また、2025年モデルでは欧州の排ガス規制「EURO5＋」に対応するなど、進化を続けてきました。

2026年モデルではカラーリングが新しくなり、上質な雰囲気を持つ「パールホライゾンホワイト」が新色として設定されました。継続色の「パールシャイニングブラック」はフロントフェンダーなどの配色が見直され、合計2色のカラーラインナップとなります。さらに、両カラーともにクルマのボディ側面のロゴにゴールドの配色が施され、一層の高級感を演出しています。

ダックス125の価格（消費税込）は49万5000円です。