乃木坂46の長嶋凛桜と矢田萌華が、文化放送『レコメン！』の月曜パーソナリティを3月30日より担当する。

両名が単独でレギュラーラジオパーソナリティを務めるのは、本番組が初となる。長嶋と矢田は週替わりで出演し、3時間の生放送を担当。初回出演となる3月30日の放送は、2人で担当する。

＜長嶋凛桜 コメント＞

もともとラジオがとても好きでいろいろな番組を聴いていたのですが、自分がパーソナリティを務めさせていただけるとは思ってもいませんでした。まだ乃木坂46に加入して約1年の私たちに3時間という大きな番組を任せていただけることに感謝していますし、「頑張らないと」と思っています。「自分の3時間をどういう色にしていこうかな？」とわくわくしながら考えています。春からどうぞよろしくお願いいたします！

＜矢田萌華 コメント＞

文化放送で『レコメン！』の生放送を担当させていただくと聞いた時、私は不安や緊張よりも、ワクワクの方が勝っていました。私は人とお話しするのが好きなので、自分の思っていることや日常のちょっとしたことをリスナーの皆さんと共有できる場所をいただけてとても嬉しいです。この3時間、いろいろな方と楽しい思い出を作りたい気持ちでいっぱいです。頑張ります！

（文＝リアルサウンド編集部）