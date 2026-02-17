「反射神経ヤバすぎ」「思わず二度見してしまう」バルサ守護神が衝撃のスーパーセーブ！ チームは敗戦も…ファインプレー連発でファン驚嘆「何点分救ってくれんのよ」
バルセロナは現地２月16日、ラ・リーガ第24節でジローナと敵地で対戦。１−２で逆転負けを喫した。この結果により、前節まで首位に立っていたバルサは２位に後退。トップに躍り出た宿敵レアル・マドリーを２ポイント差で追う形となった。
チームはまさかの結果に終わったものの、好パフォーマンスを披露したのが守護神ジョアン・ガルシアだ。
まずは28分、相手の近距離からのシュートを抜群のポジショニングで構えて防ぐ。さらに１−１で迎えた71分には、ペナルティエリア内からの強烈な一撃をかき出し、そのこぼれ球に反応した敵にシュートを見舞われるも、身体を目一杯伸ばし、左手一本でスーパーセーブ。驚異の反応で決定的なピンチを凌いだ。
ファインプレー連発にSNS上では、「思わず二度見してしまう」「神ってたな」「えぐすぎん」「やっぱレベチや」「ジョアン・ガルシアじゃなかったら４失点くらいしてそう」「何点分救ってくれんのよ」「全部止めてくれる」「反射神経ヤバすぎ」などの声があがった。
12日に開催された国王杯のアトレティコ・マドリー戦（０−４）で失点に直結する痛恨のトラップミスをしてしまった24歳のスペイン代表GKが、汚名を返上した格好だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】それを止めてしまうのか…J・ガルシアの超人的なセーブ！
