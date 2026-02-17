ジローナ戦で超人的なセーブを披露したJ・ガルシア。（C）Getty Images

　バルセロナは現地２月16日、ラ・リーガ第24節でジローナと敵地で対戦。１−２で逆転負けを喫した。この結果により、前節まで首位に立っていたバルサは２位に後退。トップに躍り出た宿敵レアル・マドリーを２ポイント差で追う形となった。

　チームはまさかの結果に終わったものの、好パフォーマンスを披露したのが守護神ジョアン・ガルシアだ。

　まずは28分、相手の近距離からのシュートを抜群のポジショニングで構えて防ぐ。さらに１−１で迎えた71分には、ペナルティエリア内からの強烈な一撃をかき出し、そのこぼれ球に反応した敵にシュートを見舞われるも、身体を目一杯伸ばし、左手一本でスーパーセーブ。驚異の反応で決定的なピンチを凌いだ。
 
　ファインプレー連発にSNS上では、「思わず二度見してしまう」「神ってたな」「えぐすぎん」「やっぱレベチや」「ジョアン・ガルシアじゃなかったら４失点くらいしてそう」「何点分救ってくれんのよ」「全部止めてくれる」「反射神経ヤバすぎ」などの声があがった。

　12日に開催された国王杯のアトレティコ・マドリー戦（０−４）で失点に直結する痛恨のトラップミスをしてしまった24歳のスペイン代表GKが、汚名を返上した格好だ。

