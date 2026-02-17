◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール4日目 練習試合 巨人-ロッテ(17日、沖縄・那覇)

巨人のドラフト3位ルーキー・山城京平投手が、ロッテとの練習試合に先発登板。2回20球を投げ、被安打2、奪三振1、与四球0の無失点に抑えました。

事前から“打たせて取る”ピッチングを目標としていた山城投手。「指にかかった感触もあった」と納得の表情を見せたストレートは球場の計測で最速149キロをマークし、カットボールでも三振、ツーシームでもゴロとできたことに手応えを明かします。初球がストライクとならない場面が多かったことを課題にしながら、次の実戦にも意気込みを寄せます。

先頭打者に対しては初球から2連続でボール。「焦りました」と振り返りながら、「打たれてもいいから真ん中で勝負と今までずっと言われてきたので、それは頭に入れつつ投球できました」と語ります。この言葉通り、そのあと7球目までファウルなどで粘られるも、8球目はスライダーで空振り三振。後続も打ち取り、初回を三者凡退としました。

2回には連打を浴び、1アウト1、2塁とされるも後続を併殺打。今後に向けても「真っすぐを中心に、変化球で打たせて取るっていうのは継続してやっていきたい」と語りました。

この日は両親と兄が球場へ。忙しい中でも球場に駆けつけてくれたことに感謝しながら「沖縄っていうのもありますし、先発という初めての形でやらせてもらったので、緊張した」と振り返ります。試合前には球場の声援も耳に入らないほど緊張はしていたそうですが、「腕を振ってどういう結果が出るかなというのは、1つの楽しみとして投げ切れました」とホッとした表情を見せました。

この試合は7回裏に入ったところで雨が強まり、「3-3」でのコールドゲームとなっています。