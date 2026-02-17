千鳥の大悟（45）が、16日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（深夜0時30分）に出演。芸人の妻を褒めた。

今回は「高額領収書SP」。「キングオブコント」（KOC）のファイナリスト軍団と、マヂカルラブリーの野田クリスタル（39）がオーナーの「クリスタルジム」で働く、吉本所属の芸人たちのクリスタルジム軍団が、大悟に「承認」を求めて領収書を出し合った。

「キングオブコント2025」のファイナリストでお笑いトリオ、青色1号の仮屋そうめん（34）から17万4724円の領収書が出された。「僕の奥さんが、一般の方なんですけど、中野に劇場を作っちゃいまして。その音響設備代の領収書です」。大悟が「何者なの、おまえの嫁さん」と聞くと、仮屋が「ただの行動力のある看護師です」と答え、全員爆笑した。

仮屋の妻が電話で出演。漫才師と比べて、コント師が出られる劇場が足りないという現実を知って行動した妻に、大悟は「素晴らしいね奥さん。1つでも多く劇場があればコントができるところができるな、と思って」と言った。

続けて「だんなの給料は不満」と聞くと、妻はキングオブコントの前月の給料が4000円だったことを明かした。大悟は「4000円1?青色1号が？月？」と驚いた。「奥さんの金だ、生活しているのは」と大悟が言うと妻は「はい」と答え、仮屋は「（領収書の承認は）うちの家計を支えることになるんで。本当に本当に本当にお願いします」と懇願した。

「お客さんの前でどんどんネタ試すことで、いいネタを皆さんに届けられると思うので、劇場を作ってそういう場にできたらうれしい」と話す妻に、大悟は「奥さんが事務所を作ったら、ワシ、入るけどね」と話した。

最終ジャッジで大悟は領収書を「承認」した。「これほど素晴らしいお金の出し方はないというくらい、良い17万やろ」。そしてKOC軍団に「知らんで、これで客入ってないとか」と話した。