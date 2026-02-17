タレント出川哲朗（61）が16日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。日本テレビ系「電波少年」シリーズ時代の苦労を語った。

出川は当時を「プライベートのない地獄の生活」と語った。「『電波少年』で松村（邦洋）と出川は狩っていいんだってなっちゃって。毎晩チーマーって暴走族みたいな人たちが来てピンポンピンポンって。『出川遊ぼうぜ』って。なんで知らない人たちと遊ばなきゃいけないんだって」と絡まれていたことを明かした。

ウエストランドの井口浩之は「チーマーとか来るんですね」と驚いた。

出川は「あとはのぞき穴を壊されて俺が毎日のぞかれてるんだよ。ある日ピンポンってきて“また来た”と思ってのぞいたらキリでガンってやられて」と語った。

井口は「それはもう家はもう余裕で割れてるってことですもんね」と聞くと、出川は「これはもう本当ひどくて。ある日を境にチーマーが毎晩来るようになったから」と答えた。

出川は「『勘弁してくれ。だいたいなんでうち知ったんだ』って聞いたら『松村に聞いたんだよ』って言って、ポケットから手書きの地図。松っちゃんが書いたんだよ」と告白した。

井口は「松村さんが…」と笑うと、出川は「俺を売ったの」と答え、「チーマーが毎日松っちゃん家に行っちゃうから、『代わりに出川さん家教えるから』って言って」と語った。