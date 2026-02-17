俳優の妻夫木聡（４５）が１７日、東京・内幸町のイイノホールで「第６８回ブルーリボン賞」の授賞式に出席した。東京映画記者会（デイリースポーツなどスポーツ紙在京７社で構成）が制定しており、妻夫木は「宝島」で、２０１０年度の「悪人」に続いて２度目の主演男優賞となった。

黒のスーツ姿で登場し、「いつになっても賞を頂けるのはうれいしいこと。今回は一番感謝の思いが強いです」と笑顔だった。授賞式では作品賞となった「国宝」で監督を務めた李相日監督も出席。妻夫木とは「悪人」でタッグを組んでいたこともあり、壇上でのスペシャルトークが実現した。

李監督は「おめでとうござます」と祝福し、「『悪人』は一番もがいていた時期、もっと上にいきたいといろんなもがきの中にいた。何かつかもうという意思、不安も含めて役に対しての力になった気がする。十何年たって、そういう時期はすぎて本当の意味で作品を背負う俳優として立っている、何か映画を背負っている顔を『宝島』はしていた。その大きさを感じました。大きくなったね」とねぎらった。

盟友の言葉に、妻夫木も「絶対泣かそうとしてますよね」と瞳を潤ませて感激。続けて「『６９ ｓｉｘｔｙ ｎｉｎｅ』の時から、まだ僕が２０代前半で、李さんもギリギリ２０代後半で、一緒にやってきて、いろんな作品をやらせてもらっていた」と懐かしみ、「一緒の歴史で歩めているんだなと光栄だった。お互いこの世界で何かちゃんと自分が見たい景色を見に行けている感じがして、すごくうれしいなと思います」とうなずいていた。