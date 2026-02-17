東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ７紙で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」の授賞式が１７日、都内で行われた。

半年間の肉体改造で体重を７・５キロ増量し「ナイトフラワー」（内田英治監督）の格闘家・多摩恵役を演じ切って助演女優賞に輝いた森田望智（２９）はデコルテもあらわ、スリットから美脚をのぞかせた純白のロングドレスで登壇。観客の熱視線を集めた。

「ブルーリボン賞はずっとあこがれの賞だったのでうれしいです」とニッコリ。

「内田監督から『君は運動神経はいいの？」ってＬＩＮＥが来て。まさか、ゴリゴリの格闘家（の役）だとは思っておらず、ちょっと頑張るって言ったのを後悔しました」と笑わせると「（内田監督から台本に）７年前も今回も『生き抜くぞ』って書いてあって。魂でぶつかりたいな、ぶつからなきゃなって思わされるのが内田組なんだなって改めて思いました」と振り返った。

「全然、新人とは思えない渋谷さんと今日、この壇上に一緒に立てたことがうれしいです」と同作で新人賞に選ばれた４人組バンド「ＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲ」のボーカル・渋谷龍太の方を見て笑顔。

渋谷とは式の前に「おめでとうございます」と言い合ったことを明かした森田は、渋谷について「一番最初のシーンから怖くて。でも、現場で震えていて、ピュアで真面目で誠実な方なんだなって。そこからは怖さもかわいらしいなって思うようになって」と明かして苦笑させるシーンもあった。

来年度前期のＮＨＫ朝ドラ「巡（まわ）るスワン」でヒロインを務めることも決まっている森田だが、司会を務める昨年の主演女優賞受賞者・河合優実も「あんぱん」でメインキャストを務めた経験を持つ。

そんな河合から「映画の場とはまた違った空気が流れていて、時間の使い方とか心の使い方とかそういうのにアジャストしなきゃいけないんですけど、すごく学びになることが本当に多かったので、僭越（せんえつ）ながら応援しております」とエールを送られると、「ありがとうございます。私も頑張ります」と笑顔で応えていた。