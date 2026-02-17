◆練習試合 巨人ーロッテ（１７日・那覇）

巨人のドラフト３位左腕・山城京平投手（２２）＝亜大＝が１７日、地元凱旋（がいせん）となるロッテとの練習試合でプロ初先発。「指にかかった感触があった」と直球はこの日最速１４９キロを計測し、２回を投げて２安打無失点１奪三振の堂々デビューを果たした。

初回、先頭の高部を１３２キロのカットボールで空振り三振に抑えると、続く小川を遊ゴロ、藤原を一飛に仕留めて３者凡退。２回に１死一、二塁のピンチを招いた際には一塁を守っていたリチャードから「真ん中勝負でいけ」と声かけがあり、直後に投じた１３６キロのツーシームで池田を併殺打に打ち取って無失点でマウンドを降りた。「落ち着いて投げることができました。声かけがなかったらちょっと集中しすぎて、前しか見えなくなってしまう状況だった。すごくありがたい一言でした」と感謝した。

◆巨人の先発投手候補（☆は新加入）

＜１軍＞

【右】山崎、☆ウィットリー、☆則本、☆ハワード、戸郷、赤星、田中将、西舘

【左】☆竹丸、☆山城、森田、横川、石川

＜ファーム＞

【右】泉、☆板東、堀田、松井颯

【左】井上、又木、山田、代木