【「CONTINUE」Vol.88】 2月26日 発売予定 価格：1,980円

太田出版は、2月26日に発売を予定している「CONTINUE」Vol.88の特集内容を公式Xで公開した。

「CONTINUE」Vol.88では、1998年に発売されたセガ最後の家庭用ゲーム機「ドリームキャスト」を特集。関係者インタビューと徹底レビューで紐解いていく。また、「サクラ大戦」の30周年を祝し、西野陽氏と寺田貴治氏の対談も掲載される。