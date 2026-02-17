「CONTINUE」Vol.88は「ドリームキャスト」を特集。「サクラ大戦」など掲載内容が先行して紹介2月26日発売
【「CONTINUE」Vol.88】 2月26日 発売予定 価格：1,980円
太田出版は、2月26日に発売を予定している「CONTINUE」Vol.88の特集内容を公式Xで公開した。
「CONTINUE」Vol.88では、1998年に発売されたセガ最後の家庭用ゲーム機「ドリームキャスト」を特集。関係者インタビューと徹底レビューで紐解いていく。また、「サクラ大戦」の30周年を祝し、西野陽氏と寺田貴治氏の対談も掲載される。
【発売まであと8日】2026年2月26日発売『#CONTINUE』Vol.88は #ドリームキャスト を大特集！#サクラ大戦 30周年??を祝して #西野陽 さん＆ #寺田貴治 さんが登場！ 巴里の空に舞う光武Fの進化や、100周年をも見越した??LOVEを語らうアニバーサリー対談！- CONTINUE 編集部 (@CONTINUE_mag) February 15, 2026
