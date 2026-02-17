ゆうちゃみ＆ゆい小池（ゆいちゃみ）姉妹「仲良すぎてしぬ」仲良しショットが話題「やっぱり似てる」「2人とも美人」
【モデルプレス＝2026/02/17】モデル・ゆうちゃみの妹であり、同じくモデルのゆい小池（ゆいちゃみ）が2月15日、自身のInstagramを更新。姉・ゆうちゃみとの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気ギャルの21歳妹「ビジュアルが強すぎる」モデル姉との2ショット
同日開催された「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に姉妹揃って出演していたゆい小池＆ゆうちゃみ姉妹。ゆい小池は「盛り上がっててテンションあがりましたー！！w」と出演の興奮を語るとともに「ちなお姉ちゃんのずっしょでしたッw 仲良すぎてしぬwww」（※原文ママ）とつづり、ゆうちゃみとの2ショットを公開。
顔を寄せ合った2人が微笑んでいるショットや、自身のソロショットなどを投稿している。
この投稿は「やっぱり似てる」「2人とも美人」「眼福すぎる」「仲の良さにほっこり」「2ショットのビジュアルが強すぎる」「仲良しエピ微笑ましい」「最強姉妹」といったコメントが寄せられている。
ゆい小池は、ABEMAの青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）の「初虹編」（2022年）に参加し、「小夏編」（同年）では大木遥翔とカップル成立して注目を浴びた。また、過去には同番組で、姉のゆうちゃみと比較されることについてお笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルに相談したことがきっかけで、ゆいちゃみからゆい小池へ改名したことも話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気ギャルの21歳妹「ビジュアルが強すぎる」モデル姉との2ショット
◆ゆい小池、姉・ゆうちゃみと2ショット
同日開催された「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に姉妹揃って出演していたゆい小池＆ゆうちゃみ姉妹。ゆい小池は「盛り上がっててテンションあがりましたー！！w」と出演の興奮を語るとともに「ちなお姉ちゃんのずっしょでしたッw 仲良すぎてしぬwww」（※原文ママ）とつづり、ゆうちゃみとの2ショットを公開。
◆ゆうちゃみ＆ゆい小池、姉妹ショットに反響
この投稿は「やっぱり似てる」「2人とも美人」「眼福すぎる」「仲の良さにほっこり」「2ショットのビジュアルが強すぎる」「仲良しエピ微笑ましい」「最強姉妹」といったコメントが寄せられている。
ゆい小池は、ABEMAの青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）の「初虹編」（2022年）に参加し、「小夏編」（同年）では大木遥翔とカップル成立して注目を浴びた。また、過去には同番組で、姉のゆうちゃみと比較されることについてお笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルに相談したことがきっかけで、ゆいちゃみからゆい小池へ改名したことも話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】