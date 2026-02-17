NiziUニナ、暗髪ミディアムで雰囲気一変「イケメンすぎる」「破壊力すごい」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/02/17】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のNINA（ニナ）が17日、自身のInstagramを更新。ミディアムヘア姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】NiziUメンバー「ビジュ優勝」“別人級”イケメンオーラ漂う新ヘア
「my favorite way to spend the night」とつづり、14日・15日に開催された「NiziU Live with U 2026 “NEW EvoLUtion”」愛知公演のオフショットを投稿したニナ。これまで艶やかなロングヘアや赤髪スタイルが定着していたが、今回は暗髪のふんわりとしたミディアムヘアを披露し、新たな雰囲気を見せた。
この投稿にファンからは「メロい」「イケメンすぎる」「雰囲気変わってドキッとした」「破壊力すごい」「似合いすぎてる」「別人級」などの声が続出。また、リクやアヤカなど、ほかのメンバーもさまざまなヘアスタイルを披露していることから「全員ビジュ優勝してる」「みんなイメチェンしてて最高」「ツアー楽しみすぎる」「どんなビジュでも強い」といった反響も寄せられている。（modelpress編集部）
