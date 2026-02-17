円買い主導で、豪ドル円、NZドル円は下げる＝オセアニア為替概況



豪ドルドルは0.70台での推移。昼過ぎにかけてはやや軟調な動きで0.7070ドル台から0.7046ドルを付けた。日米の株安や債券高(利回り低下)などにみられるリスク警戒の動きが豪ドルの重石となったが、値幅は限定的でその後0.7060ドル台を回復。

豪ドル円はドル円の下げもあって朝の108円70銭台から107円86銭を付けた。昨日の円売りに対する調整が入っていたほか、リスク警戒の動きが円買いにつながったとみられる。



NZドルは0.60台前半の狭いレンジでの推移、朝からのレンジは0.6019-0.6037、

NZドル円は豪ドル円同様に円買いが優勢で92円72銭から92円13銭を付けた。



今週の主な指標



豪州

02/18 08:30 Westpac先行指数 （1月） 前回 0.08% （前月比）

02/18 09:30 賃金指数 （2025年 第4四半期） 予想 0.8% 前回 0.8% （前期比）

02/18 09:30 賃金指数 （2025年 第4四半期） 予想 3.4% 前回 3.4% （前年比）

02/19 09:30 雇用統計 （1月） 予想 2.1万人 前回 6.52万人 （雇用者数）

02/19 09:30 雇用統計 （1月） 予想 4.2% 前回 4.1% （失業率）

02/19 09:30 雇用統計 （1月） 前回 5.48万人 （正規雇用者数）

02/19 09:30 雇用統計 （1月） 前回 1.04万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）



02/17 豪中銀金融政策会合議事要旨（2月3日開催分)



NZ

02/18 06:45 生産者物価指数 （2025年 第4四半期） 前回 0.6% （前期比）

02/18 10:00 NZ中銀政策金利 （2月） 予想 2.25% 前回 2.25%

02/20 06:45 貿易収支 （1月） 前回 0.52億NZドル



MINKABUPRESS 山岡

