【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（1月）16:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前月比)
予想　2.1%　前回　2.1%（前年比)　
予想　-0.1%　前回　-0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)　
予想　2.1%　前回　2.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

ドイツZEW景況感指数（2月）19:00
予想　64.8　前回　59.6

【英国】
ILO失業率（12月）16:00　
予想　5.2%　前回　5.1%

雇用統計（1月）16:00
予想　N/A　前回　4.4%（失業率)
予想　N/A　前回　1.79万件（失業保険申請件数)

【南アフリカ】
雇用統計（2025年 第4四半期）18:30
予想　N/A　前回　31.9%（失業率)

【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（1月）22:30
予想　0.2%　前回　-0.2%（前月比)　
予想　2.4%　前回　2.4%（前年比)

国際証券取扱高（12月）22:30
予想　N/A　前回　163.3億カナダドル

卸売売上高（12月）22:30
予想　2.0%　前回　-1.8%（前月比)

【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（2月）22:30
予想　6.3　前回　7.7

NAHB住宅市場指数（2月）18日00:00
予想　N/A　前回　37.0

【NZ】
生産者物価指数（2025年 第4四半期）18日06:45
予想　N/A　前回　0.6%（前期比)


※予定は変更されることがあります。