テクニカルポイント ポンドドル、直近１カ月の値動きは収束、短期的には中立状態に

1.3851　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3763　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3642　21日移動平均
1.3627　10日移動平均
1.3611　一目均衡表・転換線
1.3608　現値
1.3600　一目均衡表・基準線
1.3491　エンベロープ1%下限（10日間）
1.3454　一目均衡表・雲（上限）
1.3443　200日移動平均
1.3433　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.3394　100日移動平均
1.3289　一目均衡表・雲（下限）

　ポンドドルは短期的にみて、中立状態となっている。１月後半から強い上昇トレンドを示現したあと、２月前半には反落。その後の１週間程度は上下とも値動きが限定されている。ＲＳＩ（１４日）は５０．９と短期的に中立状態であることが示されている。水準は、１．３６００の心理的水準付近に落ち着いている。１．３５００－１．３７００のレンジ想定の局面となっているようだ。