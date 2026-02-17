テクニカルポイント ポンドドル、直近１カ月の値動きは収束、短期的には中立状態に テクニカルポイント ポンドドル、直近１カ月の値動きは収束、短期的には中立状態に

テクニカルポイント ポンドドル、直近１カ月の値動きは収束、短期的には中立状態に



1.3851 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3763 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3642 21日移動平均

1.3627 10日移動平均

1.3611 一目均衡表・転換線

1.3608 現値

1.3600 一目均衡表・基準線

1.3491 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3454 一目均衡表・雲（上限）

1.3443 200日移動平均

1.3433 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3394 100日移動平均

1.3289 一目均衡表・雲（下限）



ポンドドルは短期的にみて、中立状態となっている。１月後半から強い上昇トレンドを示現したあと、２月前半には反落。その後の１週間程度は上下とも値動きが限定されている。ＲＳＩ（１４日）は５０．９と短期的に中立状態であることが示されている。水準は、１．３６００の心理的水準付近に落ち着いている。１．３５００－１．３７００のレンジ想定の局面となっているようだ。

