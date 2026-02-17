チームみらい党首の安野貴博参院議員（35）が15日、フジテレビ系「Mr.サンデー」（日曜後8・54）に生出演し、国会のデジタル化に意欲を見せた。

みらいは8日投開票された衆院選で、比例から11人が当選。議席ゼロからの大躍進で注目された。

MC宮根誠司からは、「デジタルで何を変え、日本をどのように導いていくんですか？まずデジタルで何やりたいんですか？」と問われた。

安野氏は「我々はプッシュ型支援と呼んでいるんですけど」と前置き。自治体などが提供しているサービスについて、当てはまる人に自動的に提供される仕組みを提案するという。

「今のテクノロジー、デジタルをしっかりと使いこなしていけば、あなたに対してぴったりのサービスってこれがあるよとか、給付金は申請しなくても、手元にどんどん振り込まれていくよっていう世界観が実現可能なので。一昔前だったら、テクノロジーがないので、事務作業的に無理な話だったんですけど、今ならできる話なので。デジタルを使って、しっかりと支援が勝手に届く世界観を実現したい」

個人情報の漏えいを心配する声には、「一定使いなが使っていくことによって誤解が解ける部分もあるんじゃないか」と答え、マイナンバーカードの浸透度を挙げた。「マイナンバーカードも最初は、そんなものがあると不安だと思われた方もたくさんいると思うんですけど」としつつ、「実際にどんどん使っていくと、使っている方としては、たとえば今の自分の年金の納めた額とか、将来どれくらいもらえるのか一瞬で分かって便利だねというふうに、徐々に利便性は体感できていくことがあるんじゃないかな」と述べた。