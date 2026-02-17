【ロンドン＝市川大輔】英国のスターマー首相は１６日、子どものＳＮＳ利用の禁止を本格的に検討する考えを表明した。

長時間にわたって投稿や閲覧を止められなくなる「中毒性」を問題視し、対応する。

英政府は▽子どものＳＮＳ利用禁止▽中毒性のある機能の制限▽年齢確認の改善――などを検討するとしている。スターマー氏は規制についての意見募集を近く行う考えを示した。早ければ年内にも具体的な規制を導入する方向だ。

スターマー氏はロンドンで開いた市民との対話の場で「ＳＮＳの中毒性は子どもたちを引き込み、成長の一部を奪う。心配しない親はいない」と強調した。

豪州では昨年１２月、１６歳未満の利用を禁止する法律が施行された。フランスでも今年１月、１５歳未満の利用を禁止する法案が下院で可決されている。

また、スターマー氏は対話型生成ＡＩの規制を急ぐ考えも示した。Ｘの対話型生成ＡＩ「Ｇｒｏｋ（グロック）」で、本人の同意を得ずに性的画像を生成して投稿する事例が相次いだことを受け、ネット上の違法・有害な情報の削除を事業者に義務づける「オンライン安全法」の対象に同種サービスを加える方針だ。