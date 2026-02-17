１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５２円９６銭前後と前日午後５時時点に比べ３８銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８１円１２銭前後と同７８銭程度のユーロ安・円高で推移している。



この日は日経平均株価が一時６００円を超す下げとなったほか、米株価指数先物も下落し、株安を受けた円買いが優勢となった。実需筋によるドル売り・円買い需要の観測が広がったことに加え、イランがホルムズ海峡の周辺で海軍演習を実施したと伝わり、リスク回避ムードが高まったこともドル円の上値を圧迫したとみられている。シンガポールや中国、香港が祝日となり取引参加者が少ないなか、朝方は一時１５３円７０銭台をつける場面があったが、その後は軟化した。午後に１５３円を割り込み、１５２円８０銭台まで下落する場面があった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１８４１ドル前後と同０．００２１ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS