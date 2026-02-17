枝豆×卵×塩昆布×わかめのおにぎり


【管理栄養士のラク食べダイエット】濃厚ヨーグルトで作る！ しっとり食感の「生チョコケーキ」／ラク食べダイエット（1）

時短で簡単、ヘルシーなのにちゃんと栄養バランスのとれた「ダイエットレシピ」を発信しているのは管理栄養士のゆりなさん。

自身もあらゆるダイエットに失敗、リバウンドを繰り返してきたそうですが、管理栄養士としての知識や経験をもとに「ちゃんと食べる」ようにしただけでダイエットが大成功したんだそう。

この経験を活かし、食事を整えることの大切さを伝える発信を続けているゆりなさんが提案する、加熱はレンチンだけのダイエットレシピをご紹介します。

※本記事はゆりな著の書籍『管理栄養士だからたどりついた ラク食べダイエット 一生やせる体を作るおいしい食べ方』から一部抜粋・編集しました。

■枝豆×卵×塩昆布×わかめのおにぎり

米にもち麦や雑穀米を混ぜて炊けば、食物繊維UPでよりヘルシーに！

1個当たりエネルギー 209kcal

たんぱく質 7.2g｜脂質 5.1g｜炭水化物 32.4g｜食物繊維 2.8g｜塩分 0.8g

レンチン時間

2分10秒〜

■使用器具

▶耐熱ボウル 中

直径約18cm×高さ8cm（容量900ml）

耐熱ボウル 中


▶耐熱ボウル 大

直径約21.3cm×高さ9cm（容量1500ml）

耐熱ボウル 大


材料（4個分）

温かいご飯……1合（約330g）

冷凍枝豆（さやなし）……80g

卵……2個

塩昆布……大さじ1

乾燥わかめ……小さじ1

ごま油、白いりごま……各小さじ1

作り方

1　炒り卵を作る。卵を耐熱ボウル（中）に割り入れて溶き、ラップなしで電子レンジ（600W）で40秒加熱する。いったん取り出してかき混ぜ、様子を見ながらさらに30〜40秒加熱し、フォークなどで崩してふんわり炒り卵にする。

2　別の耐熱ボウル（大）に枝豆を入れてラップをし、電子レンジで約1分加熱する。水分が出たら、軽く切る。

3　2に1と残りの材料をすべて加えて混ぜ合わせる。ラップでおにぎりを4個作る。

■レシピを参考にするときは

・大さじ1は15ml、小さじ1は5ml。

・電子レンジ600Wのレシピで500W加熱にしたい場合は、加熱時間を1.2倍の目安に計算してください。

