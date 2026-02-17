嵐の公式Instagramが“ThrowBack ARASHI”として、2011年2月23日にリリースされた「Lotus」のジャケット写真を公開した。

【画像＆動画】嵐「Lotus」ジャケット公開＆MV

「Lotus」は相葉雅紀が主演を務めたドラマ『バーテンダー』（テレビ朝日系）の主題歌としても話題に。懐かしいビジュアルにあらためて注目が集まっている。

■5人が夜空を背に並ぶ「Lotus」ジャケット公開

1枚目は、夜空をバックに5人が横一列に並ぶカット。異なる方向へ視線を向けながら、自然な笑顔を浮かべている。

ファッションは落ち着いたトーンのジャケットやベスト、カーディガンなどを重ねたレイヤードコーデ。それぞれの個性が際立ち、カジュアルさと品の良さを感じさせる装いが印象的だ。

相葉はハットを合わせた着こなし、松本はトップに高さを出した短髪ヘアでシャープな存在感を放っている。

あわせて、スタジオ撮影による全身ショットも披露。淡いグレーの背景の前で5人がカメラを見据える姿からは、洗練された大人の空気感が漂う。

SNSでは「みんなかっこいい」「やっぱりイケメン」「松潤の短髪好き」「相葉ちゃんハット似合ってる」「ビジュ最高」「大人っぽい」「大好きな曲」「振付がすごく印象に残ってる」「大野くんの高音に痺れる」といった声が寄せられている。

■嵐「Lotus」MV