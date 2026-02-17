【レポート】SixTONES松村北斗、anummyブランドアンバサダーに就任！新CM発表会に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

松村北斗が、ダメージヘアケアブランドanummy（アニュミー）のブランドアンバサダーに就任したことが発表され、松村が出演する新CMの初お披露目が行われた。

イベントでは、松村が“美しい髪”に心を奪われる「ホクト研究員」役を演じる新CM『きっと、たぶん』篇が上映された後、ステージに松村本人が登場した。

■「僕と一緒に、きれいに伸ばせるうるつよ髪をめざしましょう！」（松村北斗）

ブランドアンバサダーに就任したばかりの松村は、早速、その重要なお役目として、「anummyビッグボトル」の点灯セレモニーに参加した。「anummyビッグボトル」とは、anummyの特長であるクリアカラーのグラデーションを施したボトルを忠実に再現した高さ約180cmの巨大なモックアップで、松村が点灯ボタンを押すとビッグボトルのライトアップが開始。これを皮切りにanummyのデビューを飾る様々なキャンペーンがスタートすることとなった。

ブランドアンバサダーとして大役を担った「anummyビッグボトル」が2月20日から日本橋で期間限定で開催されるポップアップで展示されることを告げられると、「ボトルがきれいなので（写真も）映えると思いますし、ぜひ日本橋のポップアップに足を運んで、（anummyビッグボトルのポンプの）穴に注目してほしいです」と松村。

続くトークセッションでは、ブランドアンバサダーである松村が、ひと足早く使い始めた“anummyvのアイテムに言及。「僕は、しっとりタイプの“アニュミー リペアメルティシャンプー＆トリートメント”を使っています。役で髪を伸ばしたりパーマをかけているのでパサつきが気になるのですが、シャンプーでも流した直後からパサつきを感じないです。香りも好きで、華やかアンバーローズという香りを知るきっかけにもなりました」と松村。「アウトバスでも、ヘアミルクの“エンリッチミルク“が気に入っています。うるおいが足されてパサつきづらい感じです」と、anummyの“エンリッチミルク“を手に取りながら話した。

また新CMで、松村演じる「ホクト研究員」が、風になびく長い髪がきれいな女性に見とれるシーンが印象的なことから、司会者から、松村自身も髪がきれいな女性に思わず惹かれてしまうことはあるか、との質問が。「あります！」と即答の松村は「見た目のきれいさに感動しているのか、きちんときれいにされている工程に感動しているのかわからないですが、きれいだなと見ることは多いです」と答えた。

また、anummyの“ダメージをケアして髪をきれいに伸ばせる”という特長に関連して、今後“伸ばしたいこと”はあるかと問われると、「ボウリングのスコアを伸ばしたい」と松村。「マイボウルとマイシューズをいただいたので、今は楽しむボウリングよりもスコアを伸ばすボウリングになっています」と理由を教えた。

最後に「伸ばすを楽しむダメージケアブランドanummyで、僕と一緒に、きれいに伸ばせるうるつよ髪（※）をめざしましょう！」と笑顔で会を締めくくった。

※ダメージケアで、伸ばしかけの髪がうるおいのあるしなやかな髪になること。

■CM概要

新CMの舞台は、風が強い日の静かな研究室。松村北斗演じる、研究熱心な “ホクト研究員”は、いつも通り研究に励む中で、風とともに訪れた気配にふと視線を向ける。振り向いた先にいたのは、美しい髪をなびかせたひとりの女性。「その人は、きっと、アニュミー」。その圧倒的で分析不能な髪の美しさに思わず見惚れる松村は、「初めまして」と声をかける。風に吹かれても美しくまとまる髪を通して、ブランドが目指す“きれいに伸ばせる、うるつよ髪”を表現。anummyで自信や魅力を引き出すことで、新しい出会いや喜びを引き寄せ、みんなの毎日をハッピーに彩る存在でありたいという願いを込めている。

