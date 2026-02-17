IVE¥ì¥¤¤ÈLE SSERAFIM¥«¥º¥Ï¤Î¡ÈÆ±¤¤Ç¯¡ÉÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ðー¥³¥é¥Ü¤Ë¡Ö¥Ó¥¸¥å¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦¥ÉÈþ¿Í¡×¡Ö¤³¤Î¥³¥é¥Ü´ò¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤ÎREI¡Ê¥ì¥¤¡Ë¤ÈLE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎKAZUHA¡Ê¥«¥º¥Ï¡Ë¤¬¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û①②IVE¥ì¥¤¤ÈLE SSERAFIM¥«¥º¥Ï¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIVE¥ì¥¤¤ÈLE SSERAFIM¥«¥º¥Ï¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê7ËçÌÜ¡Ë
¢£IVE¥ì¥¤¤ÈLE SSERAFIM¥«¥º¥Ï¤¬¡ÖBANG BANG¡×¤ò¥À¥ó¥¹¡ª
IVE¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¤¤È¥«¥º¥Ï¤¬IVE¤Î¿·¶Ê¡ÖBANG BANG¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ì½ï¤ËÍÙ¤ëÆ°²è¡£2025Ç¯12·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î²»³Úº×¡ØSBS²ÎÍØÂçÅµ¡Ù¤ÎºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥ì¥¤¤Ï¥Ä¥¤¥ó¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´¶°î¤ì¤ëÀÖ¤ÈÇò¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹»Ñ¡¢¥«¥º¥Ï¤Ï¹õ¤Î¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤Ë¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥í¥ó¥°¥Öー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¯ー¥ë¤ÊÁõ¤¤¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Õ¤¿¤ê¤ÏÏÓ¤òÁ°¤ËÆÍ¤½Ð¤·¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤òÎ©¤Æ¤¿¼ê¤ò¥¯¥ë¥¯¥ë¤È²ó¤·¡¢¥Ï¥Ã¥È¤Î¤Ä¤Ð¤Ë¿¨¤ì¤¿¤êÊÜ¤ò²ó¤¹¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¤òÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢LE SSERAFIM¡ÖSPAGHETTI¡×¤Î¿¶¤ê¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤È¸ý¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ÆÁ°¤«¤¬¤ß¤Ë¤Ê¤ë¥Ýー¥º¤ò¥¥á¤¿¥«¥º¥Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ì¥¤¤ÏÎ¾¼ê¤Ç¸ý¤ò²¡¤¨¤¿¡£
¥ì¥¤¤Ï2004Ç¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥«¥º¥Ï¤Ï2003Ç¯8·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç22ºÐ¤ÎÆ±¤¤Ç¯¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¥³¥é¥Ü´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥º¥Ï¥ì¥¤¤ÎÍí¤ß¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¡×¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤«¡×¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¥é¥ÜºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦¥ÉÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£IVE¥ì¥¤¤Î¥Ä¥¤¥ó¤ªÃÄ»Ò¤ò°¦¤Ç¤ëLE SSERAFIM¥«¥º¥Ï
¤Ê¤ª¡¢LE SSERAFIM¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢=LOVE¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ïー¥È¤òºî¤ë¥«¥º¥Ï¤È¥ì¥¤¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«Ãæ¡£¥«¥º¥Ï¤Ï¥ì¥¤¤Î¥Ä¥¤¥ó¤ªÃÄ»Ò¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë¤ÈÉï¤Ç¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¥ì¥¤¤ÏÎ¾¼ê¤ò³Ü¤ÎÀå¤Ç¥°ー¤Ë¤·¤Æ°¦ÕÈ¤ò¸«¤»¤¿¡£