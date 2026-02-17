17日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数722、値下がり銘柄数719と、売り買いが拮抗した。



個別では住石ホールディングス<1514>、テクニスコ<2962>、ＭＥＲＦ<3168>、アテクト<4241>、マイポックス<5381>など10銘柄がストップ高。児玉化学工業<4222>、ロブテックス<5969>、リバーエレテック<6666>は一時ストップ高と値を飛ばした。第一カッター興業<1716>、イチケン<1847>、日本ドライケミカル<1909>、日本基礎技術<1914>、フジ日本<2114>など129銘柄は昨年来高値を更新。河西工業<7256>、クロスフォー<7810>、地盤ネットホールディングス<6072>、光陽社<7946>、ＧＬＣ ＧＲＯＵＰ<2970>は値上がり率上位に買われた。



一方、日本精密<7771>がストップ安。クオンタムソリューションズ<2338>、ぐるなび<2440>、フォーシーズＨＤ<3726>、フライトソリューションズ<3753>、ギミック<475A>など8銘柄は昨年来安値を更新。大谷工業<5939>、辻・本郷ＩＴコンサルティング<476A>、ピーエイ<4766>、大黒屋ホールディングス<6993>、ｆｏｎｆｕｎ<2323>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

