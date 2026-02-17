　17日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　167286　　　13.0　　　 53780
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 21685　　　13.5　　　　4526
３. <1540> 純金信託　　　　 19485　　　22.6　　　 22975
４. <1321> 野村日経平均　　 15045　　　45.8　　　 58690
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 14089　　　-4.1　　　 63920
６. <1542> 純銀信託　　　　　9192　　　 9.5　　　 33200
７. <1579> 日経ブル２　　　　8131　　　-0.2　　　 578.9
８. <1360> 日経ベア２　　　　7738　　 -13.7　　　 111.5
９. <1306> 野村東証指数　　　5605　　 -25.5　　　　3952
10. <1615> 野村東証銀行　　　4182　　　-5.7　　　 629.3
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　3015　　　55.9　　　　3281
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　2844　　 -10.9　　　　5842
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2468　　　52.3　　　 82500
14. <1398> ＳＭＤリート　　　2398　　　38.1　　　2050.0
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　2398　　 -51.7　　　 864.8
16. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2344　　　18.0　　　 68730
17. <1328> 野村金連動　　　　2220　　 100.5　　　 17770
18. <2036> 金先物Ｗブル　　　2217　　　14.8　　　211000
19. <1330> 上場日経平均　　　1992　　　77.4　　　 58730
20. <314A> ｉＳゴールド　　　1882　　　29.0　　　 354.8
21. <1489> 日経高配５０　　　1813　　 -39.3　　　　3247
22. <1320> ｉＦ日経年１　　　1682　　　37.8　　　 58500
23. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1586　　　41.7　　　　 182
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1527　　 -24.5　　　2139.0
25. <1655> ｉＳ米国株　　　　1422　　 -23.4　　　 748.3
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1375　　 187.1　　　　1985
27. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1351　　 -44.2　　　 386.0
28. <2251> 野村国債Ｄイ　　　1270　 12600.0　　　 845.8
29. <1541> 純プラ信託　　　　1238　　　30.7　　　　9195
30. <1358> 上場日経２倍　　　1049　　 109.8　　　102050
31. <1346> ＭＸ２２５　　　　 933　　　31.0　　　 58380
32. <1545> 野村ナスＨ無　　　 883　　　95.4　　　 37880
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 859　　　41.5　　　 54760
34. <1308> 上場東証指数　　　 820　　　20.4　　　　3904
35. <1348> ＭＸトピクス　　　 754　　 207.8　　　　3896
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 731　　　38.2　　　 586.3
37. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 710　　 152.7　　　　1168
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 658　　 -42.6　　　　1105
39. <200A> 野村日半導　　　　 640　　 -55.3　　　　3214
40. <1356> ＴＰＸベア２　　　 633　　　16.1　　　 138.3
41. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 627　　 -26.6　　　 66990
42. <2559> ＭＸ全世界株　　　 601　　　 5.8　　　 26085
43. <2244> ＧＸＵテック　　　 533　　　22.5　　　　2807
44. <2511> 野村外国債券　　　 518　　1750.0　　　1175.0
45. <2243> ＧＸ半導体　　　　 514　　 242.7　　　　2921
46. <1651> ｉＦ高配４０　　　 489　　 285.0　　　　3020
47. <1571> 日経インバ　　　　 485　　 -25.4　　　　 368
48. <382A> ｉＦ米債３有　　　 427　　-100.0　　　　1997
49. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 370　　 155.2　　　 11425
50. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 365　　　66.7　　　　3988
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


