ETF売買代金ランキング＝17日大引け
17日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 167286 13.0 53780
２. <1357> 日経Ｄインバ 21685 13.5 4526
３. <1540> 純金信託 19485 22.6 22975
４. <1321> 野村日経平均 15045 45.8 58690
５. <1458> 楽天Ｗブル 14089 -4.1 63920
６. <1542> 純銀信託 9192 9.5 33200
７. <1579> 日経ブル２ 8131 -0.2 578.9
８. <1360> 日経ベア２ 7738 -13.7 111.5
９. <1306> 野村東証指数 5605 -25.5 3952
10. <1615> 野村東証銀行 4182 -5.7 629.3
11. <2644> ＧＸ半導日株 3015 55.9 3281
12. <1329> ｉＳ日経 2844 -10.9 5842
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2468 52.3 82500
14. <1398> ＳＭＤリート 2398 38.1 2050.0
15. <1568> ＴＰＸブル 2398 -51.7 864.8
16. <1326> ＳＰＤＲ 2344 18.0 68730
17. <1328> 野村金連動 2220 100.5 17770
18. <2036> 金先物Ｗブル 2217 14.8 211000
19. <1330> 上場日経平均 1992 77.4 58730
20. <314A> ｉＳゴールド 1882 29.0 354.8
21. <1489> 日経高配５０ 1813 -39.3 3247
22. <1320> ｉＦ日経年１ 1682 37.8 58500
23. <1459> 楽天Ｗベア 1586 41.7 182
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1527 -24.5 2139.0
25. <1655> ｉＳ米国株 1422 -23.4 748.3
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1375 187.1 1985
27. <1475> ｉＳＴＰＸ 1351 -44.2 386.0
28. <2251> 野村国債Ｄイ 1270 12600.0 845.8
29. <1541> 純プラ信託 1238 30.7 9195
30. <1358> 上場日経２倍 1049 109.8 102050
31. <1346> ＭＸ２２５ 933 31.0 58380
32. <1545> 野村ナスＨ無 883 95.4 37880
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 859 41.5 54760
34. <1308> 上場東証指数 820 20.4 3904
35. <1348> ＭＸトピクス 754 207.8 3896
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 731 38.2 586.3
37. <2865> ＧＸＮカバコ 710 152.7 1168
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 658 -42.6 1105
39. <200A> 野村日半導 640 -55.3 3214
40. <1356> ＴＰＸベア２ 633 16.1 138.3
41. <1367> ｉＦＴＰＷブ 627 -26.6 66990
42. <2559> ＭＸ全世界株 601 5.8 26085
43. <2244> ＧＸＵテック 533 22.5 2807
44. <2511> 野村外国債券 518 1750.0 1175.0
45. <2243> ＧＸ半導体 514 242.7 2921
46. <1651> ｉＦ高配４０ 489 285.0 3020
47. <1571> 日経インバ 485 -25.4 368
48. <382A> ｉＦ米債３有 427 -100.0 1997
49. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 370 155.2 11425
50. <1305> ｉＦＴＰ年１ 365 66.7 3988
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
