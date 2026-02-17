17日の日経平均株価は前日比239.92円（-0.42％）安の5万6566.49円と4日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は676、値下がりは861、変わらずは55。



日経平均マイナス寄与度は191.73円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が81.56円、信越化 <4063>が32.59円、リクルート <6098>が25.17円、ファナック <6954>が23.23円と並んだ。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を77.21円押し上げ。次いでＴＤＫ <6762>が54.15円、ファストリ <9983>が43.32円、村田製 <6981>が18.13円、太陽誘電 <6976>が11.90円と続いた。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は繊維製品で、以下、ガラス・土石、石油・石炭、空運業が続いた。値下がり上位には銀行業、情報・通信業、サービス業が並んだ。



株探ニュース

