17日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比10.6％増の3390億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同12.6％増の2477億円だった。



個別ではグローバルＸ 超短期円建て債券 ＥＴＦ <502A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ タイ株式ＳＥＴ５０指数 <1559> 、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株 <1479> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 <496A> など9銘柄が新高値。ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ プレミアムインカム <452A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> が3.53％高と大幅な上昇。



一方、ＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1490> は5.67％安、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> は4.63％安、上場インデックスファンド日本経済貢献株 <1481> は4.53％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は4.48％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は3.62％安と大幅に下落した。



日経平均株価が239円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1672億8600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2421億2300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が216億8500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が150億4500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が140億8900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が81億3100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が77億3800万円の売買代金となった。



株探ニュース

