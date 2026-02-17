◆練習試合 日本ハム―中日（１７日・名護）

日本ハムの山崎福也投手（３３）が２番手で登板し、２回２安打３奪三振１失点。臨時コーチとしてアドバイスを受けた山本昌氏直伝のスクリューを初披露し、好感触を得た。

２イニング目となった４回無死、右打者の知野をスクリューで空振り三振に斬った。右打者から見て外角に逃げながら落ちていく軌道に、「明らかに（打者が）合っていない三振だったので、『お！』っていう感覚もありましたし、使えそうですね。やっぱり腕がしっかり振れるので、チェンジアップは置きに行ってしまう部分も去年ありましたし、それが明らかにスクリューだと腕を振れるので、そこはすごくいいなっていうのは感じました」と新球に手応えを示した。

１２年目を迎える今季へ「野球人生、４０歳ぐらいまで投げたいので、その中でどういうふうに工夫してやっていくか。新球種を覚えるのはすごくいいかなってのも思いますし、フィジカルにしても、使い方にしても、もう１回しっかりと、若い選手もすごくいいので、いろんな選手を参考にしながらやっていきます」と、さらなる進化を見据えた。